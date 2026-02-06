Le festival Retro C Trop, spécialisé depuis 2016 dans la programmation de groupes anciens (mais pas que), se déroulera du 26 au 28 juin au château de Tilloloy (80). Il accueillera The B-52s, Joan Jett And The Black Hearts, Europe, Matmatah & The Fuzzy Brass Four, Ghinzu, New Model Army, Roland Gift (Fine Young Cannibals), Squeeze, Ultra Vomit, Ex TC, The Molotovs, Fools Garden et . + d'infos à la suite.

[ + d'infos: Site officiel ]

