Pauvre de Chalk Hands - 05/02
Le quatuor de post-hardcore de Brighton Chalk Hands a sorti un nouveau single (en langue française) qui s'intitule "Pauvre de moi". Il est extrait de son deuxième album, The line that shapes the coast of us, attendu le 27 mars 2026 via Dog Knights Productions. [plus d'infos]
