A Whlhelm Scream - PartycrasherA Wilhelm Scream roule - 05/02

A Wilhelm Scream revient avec un nouvel album, Cheap heat, le 27 février. Le groupe en propose l'extrait "Let it ride". [plus d'infos]

