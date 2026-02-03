Infos précédentes :

Rock En Seine a annoncé les derniers artistes de son affiche, parmis lesquels on retrouve Wet Leg, Dry Cleaning, AFI ou encore Mannequin Pussy.
