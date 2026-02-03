Infos précédentes :
Jardin Du Michel complète sa prog - 03/02
Ofenbach, Louis Bertignac, Adèle Castillon, Lilly Wood and The Prick, Yamê, St Graal, Vernis Rouge, Zélie, Beat Torrent, Tracy De Sá et San-Nom viennent compléter l'affiche du Jardin Du Michel. Sa 21ᵉ édition se tiendra les 22, 23 et 24 mai à Toul & Dommartin-lès-Toul.
[ Jardin Du Michel: Site officiel ]
