Ofenbach, Louis Bertignac, Adèle Castillon, Lilly Wood and The Prick, Yamê, St Graal, Vernis Rouge, Zélie, Beat Torrent, Tracy De Sá et San-Nom viennent compléter l'affiche du Jardin Du Michel. Sa 21ᵉ édition se tiendra les 22, 23 et 24 mai à Toul & Dommartin-lès-Toul.

