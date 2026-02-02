Posté par M!ke.
Modéré le 02/02/2026 à 08:00.
Modéré le 02/02/2026 à 08:00.
Behemoth en barbare - 02/02
Tiré de The shit ov God, Behemoth propose une vidéoclip pour "Nomen barbarvm". [plus d'infos]
Behemoth
LP : The shit ov God
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 09/05/2025
LP : The shit ov God
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 09/05/2025
The shadow elite
Sowing salt
The shit ov God
Lvcifereon
To drown the svn in wine
Nomen barbarvm
Oh, venvs come!
Avgvr (The dread vvltvre)
