Cheer-AccidentIva Bedlam invite Eugene - 02/02

Iva Bedlam (l'un des nombreux projets de l'artiste Phil Maggi d'Ultraphallus, Cities Ad, Rivières Du Monde) a invité l'ex-frontman d'Oxbow et actuel Buñuel, Eugene Robinson, sur son nouveau single, "The border". Son 5e album, The business of the abyss, est sorti le 30 janvier. [plus d'infos]

