Infos précédentes :
- Le Boss dans les rues de Minneapolis
- Bruce Springsteen aime le dimanche
- Paul n'achète pas l'amour de Bruce sur scène
- Quand le Boss s'invite chez The Killers
- Jay avec le Boss
- Mark Knopfler et ses potes revisitent une vieillerie
- Le Bruce National est accro
- Bruce en pause
- The Gaslight Anthem embauche Springsteen
- Suicide réédité
Posté par M!ke.
Modéré le 01/02/2026 à 08:00.
Modéré le 01/02/2026 à 08:00.
Le Boss dans les rues de Minneapolis - 01/02
Bruce Springsteen a sorti un nouveau morceau, "Streets of Minneapolis", en lien avec les évènements en ce moment aux US. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires