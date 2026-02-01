Infos précédentes :

The Messthetics, trio instrumental formé par des ex-Fugazi, a annoncé un nouvel album avec le saxophoniste James Brandon Lewis. Deux ans après un premier essai, ils sortiront Deface the currency, le 20 février 2026, via Impulse! Records. Un nouvel extrait se trouve à la suite avec ce coup-ci le titre éponyme. [plus d'infos]

