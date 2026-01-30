Mag #69 : Vulgaires Machins

Infos précédentes :
Un numéro 69 peut-il éviter de tomber dans le vulgaire ? Nous, on plonge dedans et surtout dans Vulgaires Machins qui nous a accordé une longue interview. De belles réponses sont aussi à lire du côté de Shoot The Singers, Accidents Never Happen, Hamasaari, Louis Jucker, Lion's Law ou Fred Lefranc Du Studio Bruit D'avril et même, dans une moindre mesure, Oldelaf. On est moins allé dans les salles que pour le mag #68 mais tu trouveras tout de même des textes et des photos concernant les dernières prestations de Mass Hysteria, Rise Of The Northstar ou Epica...
[ Mag #69: pdf (50 Mo) ] [plus d'infos]
