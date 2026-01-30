Le festival This Is Not A Love Song revient les 5 et 6 juin 2026 avec une trentaine d'artistes de la scène internationale, sur quatre scènes intérieures et extérieures, à Nimes. Sont déjà confirmés : 16 Horsepower, Body Horror, Brigitte Calls Me Baby, Chalk, Fat Dog, Iguana Death Cult, Quickly Quickly et The Sophs. + d'infos à la suite.

[ thisisnotalovesong.fr: Site officiel ]