Whitechapel-Hymns in dissonanceUn peu de dissonance de Whitechapel - 29/01

Whitechapel a mis en ligne un live de "Hymns in dissonance" capté à Francfort. [plus d'infos]

Whitechapel
LP : Hymns in dissonance
Label : Metal Blade
Date de sortie : 07/03/2025
Prisoner 666
Hymns in dissonance
Diabolic slumber
A visceral retch
Ex infernis
Hate cult ritual
The abysmal gospel
Bedlam
Mammoth god
Nothing is coming for any of us

