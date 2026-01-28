Infos précédentes :
No Money Kids enflammé - 28/01
No Money Kids a publié le clip de "The flame". Les prochaines dates du groupes sont dans l'agenda. [plus d'infos]
No Money Kids [ nomoneykids.com: Site officiel (66 hits) / No Money Kids: Facebook (11 hits) ]
05 février 2026: CHALON-SUR-SAONE (71) - La Péniche
06 février 2026: AUBENAS (07) - Le Bournot
14 février 2026: RAMBOUILLET (78) - L'Usine à Chapeaux
27 février 2026: DAMMARIEN (52) - La Niche
07 mars 2026: HONFLEUR (14) - Batolune
13 mars 2026: PARIS (75) - Trabendo
30 mars 2026: VIENNE (Autriche) - Arena
09 avril 2026: TALLINN (Estonie) - Tallinn Music Week
26 juin 2026: SEVRES (92) - Festival Les Aiguilleurs
04 juillet 2026: VOUVANT (85) - Les Rochettes en Fête
09 juillet 2026: REIMS (51) - Le Cryptoportique
27 août 2026: MORGES (Suisse) - Paillote Festival
14 novembre 2026: BOUCHAIN (59) - Salle Caron
