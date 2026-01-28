Infos précédentes :
SxTx annonce son nouveau batteur - 28/01
Suicidal Tendencies a révélé l'identité de son nouveau batteur. Il s'agit de Xavier "X" Wade. Il remplacera donc Jay Weinberg qui a quitté le combo récemment. Des titres du prochain album ont déjà été enregistrés avec lui. [plus d'infos]
