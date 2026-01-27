Infos précédentes :

7 ans de malheur pour Architects - 27/01

Architects dévoile un clip pour "Broken mirror". Morceau tiré de leur excellent dernier opus, The sky, the earth & all between'. [plus d'infos]

Architects-The sky, the earth &amp; all between
Architects
LP : The sky, the earth & all between
Label : Epitaph
Date de sortie : 28/02/2025
Elegy
Whiplash
Blackhole
Everything ends
Brain dead (feat. House of Protection)
Evil eyes
Landmines
Judgement day (feat. Amira Elfeky)
Broken mirror
Curse
Seeing red
Chandelier

