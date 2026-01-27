Posté par M!ke.
Modéré le 27/01/2026 à 08:00.
Modéré le 27/01/2026 à 08:00.
Lorna Shore dans le noir - 27/01
"In darkness" de Lorna Shore a fait l'objet d'un clip. Le morceau est présent sur I feel the everblack festering within me. [plus d'infos]
Lorna Shore
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
Prison of flesh
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires