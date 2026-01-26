Posté par Ted.
Cat Clyde se dévoile - 26/01
L'artiste indie-folk canadienne Cat Clyde a annoncé la sortie de son nouvel album, Mud blood bone, prévue pour le 13 mars via Concord Records (L.S. Dunes, Seether, The Offspring. Le titre "Another time" se découvre à la suite. Elle jouera le 28 avril au Supersonic Records à Paris. [plus d'infos]
