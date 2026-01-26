Infos précédentes :
- Opeth clippe son 7ème paragraphe
- L'audition du batteur d'Opeth en ligne
- 3ème paragraphe animé pour Opeth
- At the Gates en deuil
- Opeth et son paragraphe en live
- Opeth victorieux en Suède
- Chapitre batterie, paragraphe 5 pour Opeth
- La sorcière d'Opeth au Bloodstock
- Le dernier voeu d'Opeth documenté
- Opeth tombe au Bloodstock
Posté par M!ke.
Modéré le 26/01/2026 à 08:00.
Modéré le 26/01/2026 à 08:00.
Opeth clippe son 7ème paragraphe - 26/01
Opeth a posé des images sur "§7". Morceau présent sur The last will and testament. [plus d'infos]
Opeth
LP : The last will and testament
Label : Reigning Phoenix Music
Date de sortie : 11/10/2024
LP : The last will and testament
Label : Reigning Phoenix Music
- Reigning Phoenix Music (86 hits)
Date de sortie : 11/10/2024
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
A story never told
§2
§3
§4
§5
§6
§7
A story never told
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires