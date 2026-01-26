Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

LP : The last will and testament: Reigning Phoenix MusicDate de sortie : 11/10/2024

Opeth a posé des images sur "§7". Morceau présent sur The last will and testament . [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]