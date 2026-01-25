Posté par Ted.
Modéré le 25/01/2026 à 08:00.
Modéré le 25/01/2026 à 08:00.
Bruit ≤ en tournée - 25/01
Les prochaines dates de concert de Bruit ≤ se trouvent dans notre agenda (et à la suite). [plus d'infos]
19 février 2026: FONTAINE - La Source
20 février 2026: BELFORT - La Poudrière
14 avril 2026: SHENZHEN (CN) - B10 Live
15 avril 2026: GUANGZHOU (CN) - Mao Livehouse
16 avril 2026: BEIJING (CN) - OMNI Space
30 avril 2026: TOULOUSE - Le Metronum
02 mai 2026: MAASTRICHT (NL) - Muziekgieterij
04 mai 2026: AMSTERDAM (NL) - Tolhuistuin
05 mai 2026: OSLO (NO) - Goldie
06 mai 2026: COPENHAGUE (DK) - Loppen
08 mai 2026: BERLIN (DE) - Neue Zukunft
09 mai 2026: JENA (DE) - KuBa
10 mai 2026: CHEMNITZ (DE) - Weltecho
12 mai 2026: PRAGUE (CZ) - Café V Lese
13 mai 2026: NUREMBERG (DE) - Soft Spot
14 mai 2026: DÜDINGEN (DE) - Bad Bonn
23 mai 2026: TOURCOING - Le Grand Mix
24 mai 2026: LONDRES (UK) - Oslo Hackney
25 mai 2026: SHEFFIELD (UK) - Corporation
28 mai 2026: GHENT (BE) - Club Wintercircus
29 mai 2026: NILVANGE - Le Gueulard Plus
30 mai 2026: MAGNY-LE-HONDRE - File7
20 juin 2026: CLISSON - Hellfest
15 août 2026: CARHAIX - Motocultor Fest
21 août 2026: BRISTOL (UK) - ArcTanGent Festival
