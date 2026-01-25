Infos précédentes :

NightmarerLe EP de Nightmarer arrive - 25/01

Le collectif death metal de Portland (Oregon) Nightmarer (avec des membres de The Ocean, War From A Harlots Mouth et Gigan) sortira dans quelques jours un nouvel EP intitulé Hell interface via Total Dissonance Worship et Wax Vessel. Un seul titre a été présenté : "Shame spiral". [plus d'infos]

