Le EP de Nightmarer arrive - 25/01
Le collectif death metal de Portland (Oregon) Nightmarer (avec des membres de The Ocean, War From A Harlots Mouth et Gigan) sortira dans quelques jours un nouvel EP intitulé Hell interface via Total Dissonance Worship et Wax Vessel. Un seul titre a été présenté : "Shame spiral". [plus d'infos]
