Le Dust Is Precious Festival, soutenu par la salle de concert La Nef à Angoulême, se tiendra du 19 au 21 mars 2026. 13 artistes sont annoncés parmi lesquels The Psychotic Monks, Futur Composé, Arnaud Fournier, Meule, Nick Wheeldon, Ciel, Mad Foxes, ou encore Basic Partner.

[ La Nef: Site officiel ]