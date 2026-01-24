Posté par Ted.
The Psychotic Monks - Pink Colour SurgeryDust Is Precious Festival 2026 - 24/01

Le Dust Is Precious Festival, soutenu par la salle de concert La Nef à Angoulême, se tiendra du 19 au 21 mars 2026. 13 artistes sont annoncés parmi lesquels The Psychotic Monks, Futur Composé, Arnaud Fournier, Meule, Nick Wheeldon, Ciel, Mad Foxes, ou encore Basic Partner.
