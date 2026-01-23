Posté par Ted.
Modéré le 23/01/2026 à 08:00.
Modéré le 23/01/2026 à 08:00.
Plane'R Fest 2026 - 23/01
Psykup, Wind Rose, Imminence, Queensrÿche, Kanonenfieber, Shaârghot, The Browning, Sierra Veins, Smash Into Pieces, Knuckle Head, Calva Louise, Heart Attack, Goatfather, 111 et Revnoir sont les groupes annoncés au Plane'R Fest, qui se déroulera les 3 et 4 juillet à Colombier-Saugnieu (69).
Psykup, Wind Rose, Imminence, Queensrÿche, Kanonenfieber, Shaârghot, The Browning, Sierra Veins, Smash Into Pieces, Knuckle Head, Calva Louise, Heart Attack, Goatfather, 111 et Revnoir sont les groupes annoncés au Plane'R Fest, qui se déroulera les 3 et 4 juillet à Colombier-Saugnieu (69).
[ planerfest.com: Site officiel ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires