Psykup, Wind Rose, Imminence, Queensrÿche, Kanonenfieber, Shaârghot, The Browning, Sierra Veins , Smash Into Pieces, Knuckle Head, Calva Louise, Heart Attack, Goatfather, 111 et Revnoir sont les groupes annoncés au Plane'R Fest, qui se déroulera les 3 et 4 juillet à Colombier-Saugnieu (69).

[ planerfest.com: Site officiel ]