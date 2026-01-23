Infos précédentes :

Plane'R Fest 2026 - 23/01

Psykup, Wind Rose, Imminence, Queensrÿche, Kanonenfieber, Shaârghot, The Browning, Sierra Veins, Smash Into Pieces, Knuckle Head, Calva Louise, Heart Attack, Goatfather, 111 et Revnoir sont les groupes annoncés au Plane'R Fest, qui se déroulera les 3 et 4 juillet à Colombier-Saugnieu (69).
