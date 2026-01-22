Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 22/01/2026 à 08:00.
Judas PriestJudas Priest en film - 22/01

Judas Priest a fait l'objet d'un film documentaire intitulé The ballad of Judas Priest. Il sera présenté en avant-première au Berlin International Film Festival le mois prochaine.
