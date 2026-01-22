Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Judas Priest a fait l'objet d'un film documentaire intitulé The ballad of Judas Priest . Il sera présenté en avant-première au Berlin International Film Festival le mois prochaine. [ Berlinade.de ]

