La 5e du Gros Tonneau - 21/01
La 5ᵉ édition du festival Le Gros Tonneau aura lieu les 1ᵉʳ et 2 mai 2026. Cet événement indépendant dédié aux musiques punk, hardcore et metal, qui se déroule chaque année à Artonne (Puy-de-Dôme, Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand), accueillera cette année Svinkels, Ignite, No Fun At All, ou encore Not Scientists. + d'infos à la suite.
[ legrostonneau-festival.fr: Site officiel ]
