Posté par Ted.
Modéré le 21/01/2026 à 08:00.
Modéré le 21/01/2026 à 08:00.
Sidilarsen tourne - 21/01
Sidilarsen reprend la route à partir de février dans toute la France. Les dates se trouvent à la suite. [plus d'infos]
Sidilarsen [ Sidilarsen: Site officiel (69 hits) ]
13 février 2026: METZ (57) - Haunting The Chapel
14 février 2026: PLAISIR (78) - La Clé Des Champs
21 février 2026: BONNEVILLE (74) - WinteRock Fest
14 mars 2026: GISORS (27) - Gisors Metal Fest
20 mars 2026: BRON (69) - Jack Jack MJC Bron
03 avril 2026: PORT SUR SAONE (70) - Pétales & Pogos Fest
10 avril 2026: LEUZE-EN-H. (79) - Rock and Troll
02 mai 2026: QUIMPERLÉ (29) - La Loco
05 juin 2026: VALENTIGNEY (25) - Bocksons Festival
13 juin 2026: CHALINDREY (52) - Fort Metal Fest
26 juin 2026: ST-JUST-SAUVAGE (51) - Bières Sur Zik
03 juillet 2026: LES HERBIERS (85) - A Tché Fest
09 octobre 2026: TOULOUSE (31) - Sidifest Bikini
10 octobre 2026: TOULOUSE (31) - Sidifest Bikini
14 février 2026: PLAISIR (78) - La Clé Des Champs
21 février 2026: BONNEVILLE (74) - WinteRock Fest
14 mars 2026: GISORS (27) - Gisors Metal Fest
20 mars 2026: BRON (69) - Jack Jack MJC Bron
03 avril 2026: PORT SUR SAONE (70) - Pétales & Pogos Fest
10 avril 2026: LEUZE-EN-H. (79) - Rock and Troll
02 mai 2026: QUIMPERLÉ (29) - La Loco
05 juin 2026: VALENTIGNEY (25) - Bocksons Festival
13 juin 2026: CHALINDREY (52) - Fort Metal Fest
26 juin 2026: ST-JUST-SAUVAGE (51) - Bières Sur Zik
03 juillet 2026: LES HERBIERS (85) - A Tché Fest
09 octobre 2026: TOULOUSE (31) - Sidifest Bikini
10 octobre 2026: TOULOUSE (31) - Sidifest Bikini
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires