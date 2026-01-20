Infos précédentes :

L'ancien guitariste de Turnstile, Brady Ebert, a un nouveau groupe : The S.E.T. aka Self Evident Truth. Un premier EP est attendu chez Flatspot Records dans les prochaines semaines. Leur premier concert a été capté le 27 septembre 2025. [plus d'infos]

