Posté par M!ke.
Modéré le 20/01/2026 à 08:00.
Modéré le 20/01/2026 à 08:00.
The Ocean à l'air du jurassique - 20/01
The Ocean a publié une vidéo live de "Jurassic", captée à Berlin. Le morceau est présent sur Phanerozoic II. [plus d'infos]
The Ocean
LP : Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic
Label : Metal Blade
Date de sortie : 25/09/2020
LP : Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic
Label : Metal Blade
- Metal Blade (736 hits)
Date de sortie : 25/09/2020
Triassic
Jurassic | Cretaceous
Palaeocene
Eocene
Oligocene
Miocene | Pliocene
Pleistocene
Holocene
Triassic (Instrumental)
Jurassic | Cretaceous (Instrumental)
Palaeocene (Instrumental)
Eocene (Instrumental)
Oligocene (Instrumental)
Miocene | Pliocene (Instrumental)
Pleistocene (Instrumental)
Holocene (Instrumental)
Jurassic | Cretaceous
Palaeocene
Eocene
Oligocene
Miocene | Pliocene
Pleistocene
Holocene
Triassic (Instrumental)
Jurassic | Cretaceous (Instrumental)
Palaeocene (Instrumental)
Eocene (Instrumental)
Oligocene (Instrumental)
Miocene | Pliocene (Instrumental)
Pleistocene (Instrumental)
Holocene (Instrumental)
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires