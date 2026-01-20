Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Triassic Jurassic | Cretaceous Palaeocene Eocene Oligocene Miocene | Pliocene Pleistocene Holocene Triassic (Instrumental) Jurassic | Cretaceous (Instrumental) Palaeocene (Instrumental) Eocene (Instrumental) Oligocene (Instrumental) Miocene | Pliocene (Instrumental) Pleistocene (Instrumental) Holocene (Instrumental)

LP : Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic: Metal BladeDate de sortie : 25/09/2020

The Ocean a publié une vidéo live de "Jurassic", captée à Berlin. Le morceau est présent sur Phanerozoic II . [ plus d'infos ]

