Posté par M!ke.
Modéré le 20/01/2026 à 08:00.
Paleface Swiss a partagé une version live de "Please end me" captée au Rex de Toulouse le 9 février dernier. [plus d'infos]
