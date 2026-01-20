Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 20/01/2026 à 08:00.
Archspire-Too fast to dieLe membre d'Archspire - 20/01

Archspire dévoile "Limb of leviticus". Le morceau sera présent sur Too fast to die prévu pour le 10 avril. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Archspire-Too fast to die
Archspire
LP : Too fast to die
Date de sortie : 10/04/2026
Liminal cypher
Red goliath
Carrion ladder
Anomalous descent
The vessel
Limb of leviticus
Deadbolt the backward
Too fast to die

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page