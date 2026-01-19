Posté par Ted.
Modéré le 19/01/2026 à 08:00.
Modéré le 19/01/2026 à 08:00.
La Jungle en 2+1 - 19/01
La Jungle sort le 17 avril 2026 en auto-production son nouvel album, An order of things. Ce sera une occasion de profiter de la musique du duo avec un batteur supplémentaire ! Deux titres sont à découvrir sur leur Bandcamp. [plus d'infos]
La Jungle
LP : An order of things
Label : Autoproduction
Style : Math-rock
Date de sortie : 17/04/2026
Witches carousel
Jeddah tower
Sad hill fire wave
Sabertoother
Damon heart
Cowboy ride
Evil legs
Le soleil
The love and the violence
