Twenty One Pilots au ciné - 18/01

Twenty One Pilots sort au cinéma More than we ever imagined, un live et documentaire sur leur concert à Mexico City. Sortie dans les salles obscures le 26 février. Trailer ci-après. [plus d'infos]

