JB Dunckel en cordes - 17/01
Jb Dunckel (moitié de Air et Darkel) sort le 23 février un nouvel album intitulé Paranormal music chamber qui revisite les compos intimes de Paranormal musicality (sorti il y a deux ans) avec un quintette à cordes formé par des musiciens de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris.
