Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 17/01/2026 à 08:00.
AirJB Dunckel en cordes - 17/01

Jb Dunckel (moitié de Air et Darkel) sort le 23 février un nouvel album intitulé Paranormal music chamber qui revisite les compos intimes de Paranormal musicality (sorti il y a deux ans) avec un quintette à cordes formé par des musiciens de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page