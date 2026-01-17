Infos précédentes :
Hollywood Vampires en Europe cet été - 17/01
Hollywood Vampires sera de retour en Europe cet été (une seule date en France). Les dates se trouvent à la suite. [plus d'infos]
Hollywood Vampires [ hollywoodvampire: Site officiel ]
12 août 2026: The O2, London, UK
14 août 2026: TK Maxx presents Depot Live, Cardiff Castle, Cardiff, UK
15 août 2026: TK Maxx presents Scarborough Open Air Theatre, Scarborough, UK
17 août 2026: OVO Hydro, Glasgow, UK
18 août 2026: AO Arena, Manchester, UK
19 août 2026: Utilita Arena, Birmingham, UK
21 août 2026: Colchester Castle Summer Series, Colchester, UK
22 août 2026: TK Maxx presents Live at The Piece Hall, Halifax, UK
25 août 2026: PSD Bank Nürnberg ARENA, Nuremberg, Germany
26 août 2026: Adidas Arena, Paris, France
28 août 2026: Lanxess Arena, Cologne, Germany
30 août 2026: Barclays Arena, Hamburg, Germany
01 septembre 2026: Parco Della Musica Open Air, Milan, Italy
02 septembre 2026: Castello Carrese Open Air, Este, Italy
