Les Californiens de Forbidden ont signé chez BLKIIBLK Records, le label heavy metal de Frontiers Label Group. Le successeur de l'album Omega wave (2010) est actuellement en cours d'enregistrement au Sharkbite Studios à Oakland, en Californie, avec l'ingénieur et coproducteur Zack Ohren. La sortie est prévue pour mi-2026.