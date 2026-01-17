Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 17/01/2026 à 08:00.
Modéré le 17/01/2026 à 08:00.
3 nouveaux groupes à la Guerre du Son - 17/01
Trois nouveaux groupes rejoignent la programmation de La Guerre du Son les 10 et 11 juillet prochain à Landresse (25) : Fallen Lillies, Bukowski et Phil Campbell and the Bastard Sons. Ont déjà été annoncés : Lofofora, Horskh et LocoMuerte.
Trois nouveaux groupes rejoignent la programmation de La Guerre du Son les 10 et 11 juillet prochain à Landresse (25) : Fallen Lillies, Bukowski et Phil Campbell and the Bastard Sons. Ont déjà été annoncés : Lofofora, Horskh et LocoMuerte.
[ laguerreduson.fr: Site officiel ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires