Posté par Ted.
Modéré le 16/01/2026 à 19:23.
Men I Trust passe en Europe - 16/01
Les Canadiens de Men I Trust seront de retour en Europe cette année. Seule une date en France est prévue, le 6 juin 2026 au Transbordeur à Villeurbanne.
[ menitrust.com: Site officiel ]
