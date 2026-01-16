Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 16/01/2026 à 19:23.
Men I TrustMen I Trust passe en Europe - 16/01

Les Canadiens de Men I Trust seront de retour en Europe cette année. Seule une date en France est prévue, le 6 juin 2026 au Transbordeur à Villeurbanne.
[ca] menitrust.com: Site officiel  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page