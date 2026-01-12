Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Shane Embury et John Cooke sont rentrés en studio afin de préparer les maquettes du prochain album de Napalm Death , le 17e.

