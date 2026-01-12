Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 12/01/2026 à 19:04.
Napalm DeathBientôt 17 pour les Napalm Death - 12/01

Shane Embury et John Cooke sont rentrés en studio afin de préparer les maquettes du prochain album de Napalm Death, le 17e.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page