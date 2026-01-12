Infos précédentes :
Bientôt 17 pour les Napalm Death - 12/01
Shane Embury et John Cooke sont rentrés en studio afin de préparer les maquettes du prochain album de Napalm Death, le 17e.
