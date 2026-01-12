Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 12/01/2026 à 19:01.
Suicidal Tendencies - Still cyco punk after all these yearsSuicidal Tendencies perd son batteur - 12/01

Jay Weinberg quitte son poste de batteur dans Suicidal Tendencies, quasi deux ans après l'avoir intégré. Il n'a plus le temps de parcourir le monde et préfère se préparer à son futur rôle de papa et son projet collaboratif Portraits Of An Apparition, dont vous pouvez retrouver un extrait à la suite. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page