Suicidal Tendencies perd son batteur - 12/01
Jay Weinberg quitte son poste de batteur dans Suicidal Tendencies, quasi deux ans après l'avoir intégré. Il n'a plus le temps de parcourir le monde et préfère se préparer à son futur rôle de papa et son projet collaboratif Portraits Of An Apparition, dont vous pouvez retrouver un extrait à la suite. [plus d'infos]
