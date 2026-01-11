Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 11/01/2026 à 08:00.
Modéré le 11/01/2026 à 08:00.
Snot en studio - 11/01
Snot a terminé 5 nouvelles chansons qui s'intégreront dans son nouvel album. Le groupe est en effet actuellement en cours d'enregistrement avec le producteur Chris Collier (Lita Ford, Prong, Korn, Fear Factory) et avec le nouveau chanteur, Andy Knapp.
