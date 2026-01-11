Posté par Rémiii.
Pétales & Pogos : 1ère ! - 11/01
La première édition du festival Pétales & Pogos aura lieu du 3 au 5 avril à la salle Sâonexpo de Port-sur-Saône (70 - Haute-Saône). Membrane, Akiavel, Smash Hit Combo, Sidilarsen, Didier Super, Burning Heads, La Phaze et quelques autres seront au rendez-vous...
[ Pétalesetpogos.fr ]
