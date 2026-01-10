Posté par Ted.
The Messthetics X JB Lewis : acte 2 - 10/01
The Messthetics, trio instrumental formé par des ex-Fugazi, a annoncé un nouvel album avec le saxophoniste James Brandon Lewis. Deux ans après un premier essai, ils sortiront Deface the currency, le 20 février 2026, via Impulse! Records. Un extrait se trouve à la suite avec "Gestations". [plus d'infos]
