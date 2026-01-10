Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 10/01/2026 à 11:29.
ChestBon anniversaire Supersonic ! - 10/01

Le club parisien le Supersonic fêtera ses 10 ans du 5 au 8 février 2026. Ca se passera, bien évidemment au club mais aussi au Supersonic Records. Parmi la liste des groupes invités à cet anniversaire, on y compte Chest., Nerves, Welly, Femme Fugazi, Whitelands, Curser et Y.
[fr] Supersonic: Site officiel  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page