Le club parisien le Supersonic fêtera ses 10 ans du 5 au 8 février 2026. Ca se passera, bien évidemment au club mais aussi au Supersonic Records. Parmi la liste des groupes invités à cet anniversaire, on y compte Chest., Nerves, Welly, Femme Fugazi, Whitelands, Curser et Y.

