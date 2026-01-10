Posté par Ted.
Bon anniversaire Supersonic ! - 10/01
Le club parisien le Supersonic fêtera ses 10 ans du 5 au 8 février 2026. Ca se passera, bien évidemment au club mais aussi au Supersonic Records. Parmi la liste des groupes invités à cet anniversaire, on y compte Chest., Nerves, Welly, Femme Fugazi, Whitelands, Curser et Y.
[ Supersonic: Site officiel ]
