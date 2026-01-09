Posté par Ted.
Alan Vega réédité - 09/01
Sorti en 1980, le premier album solo éponyme d'Alan Vega de Suicide, ainsi que Collision drive, vont ressortir le 23 janvier 2026 via Sacred Bones et Modulor. Ils ont été remasterisés par Josh Bonati et sera dispo pour la première fois en streaming. "Ice drummer" et "Outlaw" s'écoutent à la suite. [plus d'infos]
