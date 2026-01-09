Infos précédentes :

Posté par Rémiii.
Modéré le 09/01/2026 à 08:00.
Unsane 2023La tournée d'Unsane - 09/01

Déjà évoquée précédemment, la tournée d'Unsane en support à la réédition d'Occupational hazard passera par la France ainsi que chez nos voisins belges et suisses au début du printemps. La série de concerts est annoncée ci-dessous.
[us] Tournée Unsane: SwampBooking.com (1 hit) External ] [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Unsane 2023 Unsane[us] UnsaneNYC: Facebook (17 hits) External ]
29 mars 2026: Martigny (CH) @ Sunset Bar
31 mars 2026: Strasbourg @ La Grenze
01 avril 2026: Belfort @ La Poudrière
02 avril 2026: Montpellier @ L'Antirouille
03 avril 2026: Rezé @ Cold Crash
04 avril 2026: Paris @ Petit Bain
14 avril 2026: Dunkerque @ 4 Ecluses
15 avril 2026: Bruxelles (BE) @ Magasin 4
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page