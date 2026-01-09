Posté par Rémiii.
La tournée d'Unsane - 09/01
Déjà évoquée précédemment, la tournée d'Unsane en support à la réédition d'Occupational hazard passera par la France ainsi que chez nos voisins belges et suisses au début du printemps. La série de concerts est annoncée ci-dessous.
29 mars 2026: Martigny (CH) @ Sunset Bar
31 mars 2026: Strasbourg @ La Grenze
01 avril 2026: Belfort @ La Poudrière
02 avril 2026: Montpellier @ L'Antirouille
03 avril 2026: Rezé @ Cold Crash
04 avril 2026: Paris @ Petit Bain
14 avril 2026: Dunkerque @ 4 Ecluses
15 avril 2026: Bruxelles (BE) @ Magasin 4
