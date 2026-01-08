"Cursive" est le nouveau single à écouter/voir de Mandy, Indiana, un quatuor electro-noise de Manchester avec une chanteuse française (qui chante en français). Il est extrait de Urgh, album attendu pour le 6 février 2026 via Sacred Bones / Modulor. Le groupe jouera au mois d'avril 2026 en France (aux 4 Écluses à Dunkerque et à Petit Bain à Paris). [plus d'infos]