Un 2e single pour Blackwater Holylight - 08/01
Blackwater Holylight à présenté un nouvel extrait ("Involuntary haze") de son prochain album, Not here not gone, qui paraîtra le 26 janvier 2026 chez Suicide Squeeze (Death Valley Girls, This Will Destroy You, Minus The Bear) et Modulor. [plus d'infos]
