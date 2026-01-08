Modéré le 08/01/2026 à 18:09.
Vera Daisies sortira son premier EP le 16 janvier 2026. Sa release party se déroulera le 29 janvier à La Boule Noire à Paris. Ses prochaines dates se trouvent à la suite avec ses dernières vidéos pour découvrir son univers. [plus d'infos]
Les prochaines dates :
21/01/2026 : BIS, Nantes
29/01/2026 : Boule Noire (release party), Paris
31/01/2026 : Festival Longueur d'Ondes, Brest
18/02/2026 : Hors-Piste Festival, Annecy
19/02/2026 : Hors-Piste Festival, Annecy
07/03/2026 : L'Autre Canal, Nancy
02/04/2026 : 6PAR4, Laval
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.