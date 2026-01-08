Posté par Ted.
Le quatuor DiscoZero (avec des membres de Glaciation, Los Disidentes Del Sucio Motel, Kwoon ou My Own Private Alaska
) a présenté "And again", le premier single de It was capitalism all along, un album qui sera disponible le 6 avril 2026. [plus d'infos]
