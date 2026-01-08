Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 08/01/2026 à 18:03.
DiscozeroDiscoZero, encore... - 08/01

Le quatuor DiscoZero (avec des membres de Glaciation, Los Disidentes Del Sucio Motel, Kwoon ou My Own Private Alaska) a présenté "And again", le premier single de It was capitalism all along, un album qui sera disponible le 6 avril 2026. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page