Paris La Defense ArenaLive Nation s'offre Paris La Défense Arena - 07/01

Live Nation, l'ogre de Beverly Hills dans la production de concerts, a racheté à Ovalto la plus grande salle de concert d'Europe : Paris La Défense Arena. On parle de 600 Millions d'Euros.
