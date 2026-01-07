Posté par Ted.
Modéré le 07/01/2026 à 08:00.
Modéré le 07/01/2026 à 08:00.
Live Nation s'offre Paris La Défense Arena - 07/01
Live Nation, l'ogre de Beverly Hills dans la production de concerts, a racheté à Ovalto la plus grande salle de concert d'Europe : Paris La Défense Arena. On parle de 600 Millions d'Euros.
[ Live Nation: Site officiel ]
