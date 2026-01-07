Posté par Ted.
Bern/Hoft en tournée en France - 07/01
Bern/Hoft, auteur-compositeur-interprète norvégien de folk-soul, passera en France en janvier, les dates se trouvent à la suite. [plus d'infos]
Bern/Hoft [ bernhoft.org: Site officiel ]
23 janvier 2026: Chelles - Les Cuizines
24 janvier 2026: Nantes - Le Ferrailleur
25 janvier 2026: Bordeaux - Rock School Barbey
27 janvier 2026: Clermont-Ferrand - La Coopérative de Mai
28 janvier 2026: Marseille - Artplexe Canebière
29 janvier 2026: Villeurbanne / Lyon - Le Transbordeur
